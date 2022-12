Kas piimatoodete kättesaadavus poodides jätkub ka edaspidi?

Viimase aasta kriisid maailma ja Eesti majanduselus on toonud fookusesse toidutootmise jätkusuutlikkuse küsimuse, olukorras kus kõikide sisendite hinnad tõusevad ja energiaga varustatuse küsimus on teravam kui kunagi enne. Mida sellises olukorras loomakasvatajad ja piimatöötlejad mõtlevad ja kuidas eelolev talv üle elatakse, sellest räägitakse 6. detsembril toimuval Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja pressikonverentsil „Olukorrast piimandussektoris – kui kriisikindel on Eesti piimatootmine?“.

Valio Eesti AS tegevdirektori Maido Solovjovi sõnul on eelolev talv piimandussektorile väljakutseid esitav. Nii mõnigi sektori ettevõte plaanib turult väljumist. Kui siia lisada veel keskkonna nõuete ja rohe-eesmärkide täitmiseks vajaminevad kulutused, siis ületab lähitulevikus tehtavate kohustuste hulk ettevõtete maksevõimet. Sellise dünaamika jätkumine toob endaga kaasa toiduainete hindade veelgi suurema tõusu.

Piimatöötlejad arutlevad teemadel: Igal energiakandja alternatiivil oma hind, milliseid lisainvesteeringuid on toidutööstuse ettevõte sunnitud tegema? Kas ja kui palju praegune majandusolukord on mõjutanud tarbimist siseturul?

E-Piim Tootmine AS juht Jaanus Murakas on seda meelt, et ekspordimahtude tõstmine seisab mitme eelduse taga. Murakas räägib milliseid muutusi on piimatoodete eksporditurul Ukraina sõda kaasa toonud.