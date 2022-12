Jaanus Marrandi: pikalt võimul olnud võimuesindajate kriitikast vaatab vastu kibestumine

Selgitan täpsemalt. Juba rohkem kui viisteist aastat on kuuma kartulina veeretatud Kahala-Võhma kergliiklusteed, mille tegemiseks pole olnud siiani võimalusi või tahtmist. Lõpuks tehti see nüüd aasta peale valimisi ära koostöös naaberomavalitsusega moel, mis ei toonud Türi vallale suurt rahalist koormust. Tõsi, teed tuli teha mõnikümmend meetrit pikemaks ja lõpetada see korrektselt bussipeatuse juures, aga mitte kuskil keset põldu nagu nägi ette eelmise vallavalitsuse eskiis. Tõsi on ka see, et korrektne oleks olnud selleks taotleda eelarveraha ennetavalt, aga selleni jõuti alles nüüd. Kehvasti küll, aga eelarve selleks kiitis nüüd heaks hääletusel ka opositsioon. Asi tehtud ja Kahala inimeste ees 15 aasta pikkune võlg tasutud. Türi vald on sellest ainult võitnud.