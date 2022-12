Aasta tähed särasid Türil

Ronaldo Ollo on Paide Gümnaasiumi (PG) Prima õpperühma õpilane (12. klass), kes paistab silma kohusetundlikkuse, abivalmiduse ja sõbraliku suhtumisega. Kui Ronaldo alustas PGs õpinguid, andis ta kohe teada, et soovib panustada rohkem kui ainult õppetöösse. Juba põhikoolis aitas ta korraldada kooli sündmuseid ja õppis kasutama kooli helitehnikat. Gümnaasiumis kandideeris Ronaldo kohe ka õpilasesindusse, et kooli sündmuste korraldamisse ja arendustöösse rohkem panustada. Tänaseks on Ronaldost saanud asendamatu koolimeeskonna liige. Kui mõnel õpilasel või õpetajal on vaja abi arvutite, dokumendikaamerate, projektori, ekraanide või millega iganes, on Ronaldo alati esimesena aitamas. Ta ei vaja palumist, vaid aitab ise, vabatahtlikult. Seal, kus Ronaldo näeb vigu, mõtleb ta kaasa, kuidas asju paremaks muuta ja aitab ise kaasa. Kõik kooli sündmused on tema helindatud ja valgustatud. Paide Gümnaasiumil on väga kaasaegne heli- ja valgustehnika, mille kasutamise peamine oskus ja vastutus ongi täna Ronaldol. Ta on vajadusel nii heli- kui valgustehnik, aga ka usin ettevalmistuste tegija ja planeerija. Lisaks aktustele ja teistele sündmustele toimuvad koolis 1-2 korda kuus loengud, kus Ronaldo on alati abiks, vajadusel kas heli- ja valguspuldis või hoopiski kaamera taga. Ronaldo on hea kaaslane nii õpilasesinduses kui oma õpperühmas. Ta on alati heatujuline ja muudab sellega ka kaasõpilaste päeva paremaks. Ta on seejuures väga tark ja tubli ka õppetöös. Tal on alati kõik ülesanded õigeaegselt täidetud, osaleb aktiivselt kõikides tegevustes, kooli väljasõitudel, loengutes ja sündmustel. Ronaldo juhtimisel on valminud mitmed vaimukad ja vahvad lühifilmid ja kooli sündmuste videod. Ta on väga loov ja osav oma tegemistes. Filme saab vaadata Paide Gümnaasiumi Youtube ja Fasebooki lehel. Eelmisel õppeaastal koostas Ronaldo koos Markus Roobaga uurimistöö noorte filmifestivali korraldamiseks Paides. 2021. aasta lõpus esitati Ronaldo eestvedamisel Euroopa solidaarsuskorpusele taotlus „Noored loovad filmidega maailma“, mis ka rahuldati. Aasta alguses käis aktiivne ettevalmistustöö, et Paide, Järvamaa ja kaugemalt filmitegemisest huvitatud noored saaksid oma filme teistega jagada ning osaleda erinevates töötubades. Filmifestivali korraldamist käsitlevat uurimistööd esitleti kevadel. Aprillis 2022 sai korraldatud vabariiklik sündmus ja seda kõrgetasemeliselt, filme laekus 14. Sündmusest on saamas kooli traditsioon. Täna on Ronaldo järgmise Horisondi korraldusmeeskonna liige, ning toetab nooremaid õpilasi selle korraldamisel. Filmifestivali korraldust peeti ka Järvamaa Edu ja tegu konkursi oma vanuseastme parimaks teoks. Ronaldo eestveetud Horisont on esitatud ka Järvamaa vabaühenduste tunnustuskonkursile kui parim hea algatus 2022. Ronaldo tegemisi on tunnustatud Paide Gümnaasiumi väärtuste kandja tiitliga ning Paide linna Aasta noore tiitliga. 1. septembril 2022 võttis Paide vastu Koolirahu linna tiitli ning kannab seda 2023. a 1. septembrini. Sel tähtsal päeval toimus Paide vallimäel Koolirahu lepingu allkirjastamine ning vande andmine. Üritusel osales ka Eesti Vabariigi president. Paide koolinoorte nimel andsid koolirahu vande Ronaldo Ollo ja Hillar Hanssoo põhikooli 1. klassi õpilane Eliise Oraste. Kuigi niivõrd aktiivsel ja töökal noorel on koolipäevad üsna pikad, jätkub tal koolivälisel ajal ka aega sportimiseks ja töötamiseks. Ta treenib iseseisvalt jõusaalis ning jõuab ka jooksurajale. Suvel võis teda näha Arvamusfestivali ala üles ehitamas ning õhtuti ja nädalavahetustel Paide Muusika- ja Teatrimajas, kus ta kooli kõrvalt tööl käib ning oma tehnikaalaseid oskuseid arendab. Tema töökaaslased hindavad noormehe oskuseid ja töösse suhtumist kõrgelt. Arvamusfestivali meeskond hindab Ronaldot üheks kolmest festivali ala ehitamise ja tehniliste probleemide lahendamise võtmeisikuks, kes ei pelga ühtegi tööd ega väljakutset, kes on alati olemas, kui teda vaja ning innustab teisigi. Paide linn tunnustas oma sünnipäeval Ronaldot tänukirjaga suure panuse eest Arvamusfestivali korraldamisse. Vabariigi aastapäeval tunnustas Paide linn Ronaldot aasta noore preemiaga, kevadel pälvis ta Paide Gümnaasium kooli väärtuste kandja tiitli.

Bibi Loore on 14-aastane Väätsa põhikooli 8.klassis õppiv aktiivne noor. Ta on oma käitumise, positiivse ellusuhtumise poolest eeskujuks oma eakaaslastele ja vanematelegi noortele. Ta on mitmekülgsete huvide ja avara silmaringiga noor, Lisaks kõigi oma tegevuste juurest on ta olnud läbi aastate viieline õpilane. Tema klassijuhataja, ringijuhendaja Kelly Saatmann iseloomustab teda: “Bibi Loore on oma vanuse kohta väga küpse mõtlemise ja suhtumisega noor neiu. Ta on hooliv, tasakaalukas, tähelepanelik, rõõmsameelne, abivalmis, laia silmaringiga, empaatiline ja enda tegevust ning ümbritsevat analüüsiv noor neiu. Ta on heatahtlik kriitikat saades ja toetav oma kaaslaste suhtes (see tuli eriti selgelt esile pandeemia aegadel ja distantsõppel viibides). Ta ei karda väljakutseid ja on mitmekülgsete huvidega. Tema jaoks on olulised head suhted, aktiivne panustamine ja eeskujuga innustamine. Vabal ajal kirjutab ta luuletusi, annab luulekontserte ja pildistab loodust (ja on saavutanud ka sellega tunnustust). Talle meeldivad eriti linnud ja haruldaste lindude püüdmine fotosilmale on tema jaoks põnev väljakutse. Lennukid on ka tema suured lemmikud, neid püüab ta igal võimalusel pildile tabada. Ta on julge suhtleja ja kui töövarjupäeval oli võimalus endale põnev töövarjutamise koht otsida, siis ta läks julgelt oma unistust püüdma ja varjutas väikelennuki pilooti. Ta ei löö kergelt käega, aga samal ajal arvestab inimestega, kes on tema ümber. Ta arutleb julgelt ja kirjutab ka haaravaid kõnesid ning võtab sõna aktuaalsetel ja olulistel teemadel. Tema jaoks on oluline keskkond ja kui oli võimalus korraldada kaasõpilastega koos „Träshwalk“ nimelist taaskasutust populariseerivat projekti, siis haaras ta kohe võimalusest kinni. Koos koolikaaslasega intervjueeriti toona Reet Ausi. Eelmisel aastal kui meie kooli külastas Vabariigi president Alar Karis astus ta ka toona julgelt intervjueerija rolli koos koolikaaslasega (kusjuures alguses pakkus ikka võimalust teistele). Bibi puhul ongi huvitav see, et ta ei pürgi ise kiirelt kõiki võimalusi ära haarama, vaid innustab teisi proovima. Tema puhul võib alati kindel olla, et kui ta midagi on lubanud, siis ta ka oma lubaduse täidab.” Bibi Loore lõpetas kevadel muusikakooli klaverierialal, aga on kõrvalt õppinud juba aastaid viiulit. Kuna tegemist on tema lemmik muusikainstrumendiga, siis otsustas ta sügise lPaide muusikakoolis viiuliõpinguid jätkata. Kindlasti on Bibi Loore puhul tegemist pühendunud ja kohusetundliku noorega. Ta oskab oma aega planeerida ja seetõttu jõuab ta väga palju erinevates projektides ja ettevõtmistest kaasa lüüa. Bibi Loore on uudishimulik ja valmis uut avastama ning õppima. Sellel õppeaastal osaleb ta ka noorte rahvusvahelises projektis „What the Health“ ning jagab varem õpitut ja kogetut ka oma koolikaaslastega (lootuses ka neid innustada osalema rahvusvahelistes projektides). Bibi Loore lööb kaasa ka Türi valla noorte esindajana Türi Noortekeskus nõukogus. Bibi Loore väärtustab õppimist ja on selles väga hea. Isegi kui ta palju ringi liigub ja nüüd ka reisib, siis õppimist ta hooletusse ei jäta. Eelmisel aastal toetas ta Ukrainast tulnud 3. klassi õpilast kellega koos õpiti eesti keelt ning kellel ta aitas kooliellu sisse sulanduda. Ta ei unusta ennast ka koolitada ja on aktiivne osaleja ettevõtluslaagrites. Ta on hea näide ka sellest, kuidas noor oma kodukohta armastab ja selles olevasse panustab. Olgu see siis koolis toimuv näitering (näitlejana, assistendina, juhendajana); meediaring (osaleja ja eestvedajana); õpilasesinduse presidendina olemine (juba teist aastat järjest); eeskujuliku kodutütrena tegutsemine; mälumängutiimi kaaslasena; kooli esindamises (luule- ja lauluvõistlustel ning olümpiaadidel); kooli üritustel kaasa löömisel (esinejana, ideedega, abistajana); hea õppijana (siinkohal tuleb mainida, et mitte rõhutades oma töökust, vaid ka teisi toetades) ning aktiivse kogukonna liikmena (Kortermajade festivali korraldajana, Lumememmede paraadil osalejana ja Väätsa kuulsate vaateakende valmistajana). Palju tema vabast ajast kulgeb perebändiga või muude kooseisudega koos esinemas käies, seeläbi oma muusiku oskusi treenides. Sellele kõigele lisaks on ta suureks ja hoolivaks õeks oma nooremale vennale ja väikesele õele. Bibi Loore puhul on tegemist haruldase noore inimesega. Kui esitasime ta eelmisel aastal Hea Eeskuju konkursile, siis ta sai finalistide hulka ja oli seal noorim. Tema puhul on tore see, et ta ei uhkusta oma saavutustega, vaid innustab teisi uusi kogemusi püüama. Ta ei nurise ja on tänuliku südamega siiras neiu.”/ Kelly Saatmann/ Bibi Loore on Väätsa Põhikooli õpilasesinduse president ja õppenõukogu esindaja. Õpilasesinduse presidendina on aidanud vastuvõtta erinevaid koolikülalisi ja alati kustumatu mulje jätnud nii endast kui koolist. ÕE presidendina on ta korraldanud öökooli ja õhtukooli. Samuti on ta olnud Väätsa põhikooli stardipäevade projekti algataja ja hing. Lisaks veel Ukraina keele ja kultuurilaagri ja Väätsa Põhikooli luulepäeva korraldusmeeskonnas. Bibi eestvedamisel tegid kooli meediaringiga video Ukraina õpilasega ning saavutasid konkursil auhinnalise koha. Lisaks oli ta Ukraina õpilasele kevadel tugiõpilaseks ning kirjutas suvel rahvusmuuseumile oma loo sõprusest sel teemal ja sai ka sealt eripreemia. Lisaks koolielule on ta ka kohalikus kultuurielus palju kaasa löönud. Kuna tema vanemad on Väätsa kultuurielu hingeks, siis on ka seal Bibi Loore aktiivselt kaasa löönud. Ta oli laulu ja tantsuring "Kuldne iga" 15.aastapäeva sünnipäevaaktuse õhtujuht ja korraldaja, seltsi "Ristikhein" 50.aastapäeva tähistamise õhtujuht ja korraldaja, Väätsa emadepäeva kontserti korraldaja ja esineja, Aktiivselt on ta kaasa aidanud kortermajade festivali ja Väätsa rahvamaja jõulu vaateakende planeerimisest, ideede elluviimisest kuni teostuseni. Selleks talveks on ka juba mõtted olemas. Eelmisel õppeaastal osales ka Teaduskooli füüsika töötubades. Bibi Loore on Paide muusikakoolis lõpetanud klaverieriala, mänginud PAMTi muusikastuudios "PAMTi pillijad" koosseisus 5.aastat viiulit. Sellel aastal alustas ta Paide muusikakoolis klassikalise viiuli õpinguid. 2022.aastal osaleb ja rahvusvahelises noortevahetuses Itaalia ja Gruusia noortega WHAT THE HEALTH/ MIS ON TERVIS. Ta ei ole selles projektis mitte ainult osaleja, vaid aktiivne meeskonna liige, kes panustab oma ideede ja kogemustega projekti sisusse, aitab tegevusi läbi viia ning jagab sotsiaalmeedias teavet projekti kohta.