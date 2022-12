Mustika seiklused jõuavad ukrainakeelsete raamatusõpradeni

Kui Marge Pärnits silmas sotsiaalmeedias üht Lippanti postitust, millest sai teada, et Türi lasteaiaski on ukraina lapsi, uuris ta, ehk saadab ta nende emakeelde tõlgitud raamatuid ka Türile. Nüüd on mõnikümmend raamatut maakonda jõudnud ja neid jagub kõigisse omavalitsustesse, oma osa saavad raamatukogud ja lasteaiad.