Tuuliku püsti saanud Tikupoiss mõtleb juba vesiniku peale

Neljapäeval Tikupoisis olnud tuuliku avamisel tänas ettevõtte omanik Urmas Johanson­ kõiki, kelle abil on tuulik püsti ja tööle pandud rekordajaga.

Tikupoisi omanik Urmas Johanson ütles neljapäeval miljon eurot maksma läinud tuuliku avamisel, et tema plaanid energia valdkonnas pole kaugelti lõppenud ja järgmine suur samm on vesiniku salvestamine. «Millal me seda tegema hakkame, ei oska küll praegu öelda,» sõnas ta.