Õpime ellujäämise selgeks, päriselt ja püsivalt

Kaitsevägi, kaitseliit, päästeamet ja kiirabi korraldavad õppusi ka praegu, kuid kas tavaline Eesti inimene teab, kuidas keset kriisi mõistuspäraselt käituda? Eesti 200 hinnangul on vaja hakata korraldama ka elanikkonnakaitse õppusi kõigile inimestele. Evakuatsioon, varjumine, elementaarne toimetulek elektri, vee ja soojata – need peaksid sisaldama äärmiselt praktilisi oskusi. Kaitseliidu aktiivsetel liikmetel on need teadmised olemas, ka varustus ja tagavara kodus, ent enamik inimesi ei kuulu kaitseliitu.