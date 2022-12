Päkapikud lippasid päkkade välkudes

Ürituse eestvedaja Taiga Laur kurtis ürituse algul, et reedese seisuga puudusid Imavere põhikoolist pooled õpilased ning lasteaed oli samuti ootamatult tühjenneud. "Põhjuseks oli halastamatult lapsi räsivad viirused," märkis ta. "Mõtlesin, et siia ei tulegi inimesi, aga õnneks natuke ikka on rahvast."