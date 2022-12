Alusharidustöötajate avalik pöördumine seoses lasteaiaõpetaja töötasuga

Uue haridusstrateegia väljatöötamise protsessis kinnitati meile, et alusharidus on riigi jaoks oluline osa üldharidusest, sest alusharidus on üldhariduse alus, ning et magistriharidusega õpetaja on lasteaias ja koolis tasustatud samadel tingimustel. Eesti haridussüsteem on tervik, mille arengueesmärgid on sõnastatud „Haridusvaldkonna arengukavas 2021-2035”. Õpetaja on hariduse võtmeisik, kelle pädevus ja motiveeritus, seega kindlustunne ja rahulolu oma töö ja positsiooniga ühiskonnas on Eesti hariduse arengu alus.