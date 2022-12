Noor dirigent pälvis suure tunnustuse

Gustav Ernesaksa fondi õppestipendiumi tänavune laureaat on noor dirigent, Paidest pärit Kaur Pennert, kes lõpetas 2020. aastal Tallinna muusikakeskkooli kuldmedaliga. Praegu jätkab ta kooridirigeerimise õpinguid Eesti muusika- ja teatriakadeemias bakalaureuse 3. aastal professor Hirvo Surva käe all ning lisaks täiendab end orkestridirigeerimise alal. Pennert juhatab Tapa segakoori Leetar ja on Tallinna Rotary klubi segakoori abidirigent.