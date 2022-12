Enamik Järva valla koolide õpilasi on tänase tormi tõttu kodus

Ta sõnas, et kohaletulnud lastele korraldatakse õppetööd ning pakutakse koolilõunat. "Vaatame, et lapsed kõik ikka valgel ajal ja kenasti koju tagasi jõuaksid," kõneles Kabin, kelle sõnul organiseeritakse vajadusel igal juhul transport. Tema sõnul on kooli tulnud õpilased enamik siiski Koeru lapsed, kaugematest bussiga käijatest on vaid üks.