Torm andis Järva valla lastele kaks koduõppepäeva

Koeru keskkooli direktor Jaan Kabin ütles eile hommikul, et koolis on paarkümmend nooremate klasside õpilast, kellele korraldatakse õppetööd ja pakutakse koolilõunat. «Vaatame, et lapsed kõik ikka valgel ajal kenasti koju tagasi jõuaksid,» ütles Kabin ja lisas, et vajadusel korraldab kool laste kojusõidu.