Eelmise aasta erandlikult kõrge maksutulu mahu tõttu vähenesid oktoobri tasumised 9,9 protsenti

Selle aasta kümne kuu käibemaksu tasumine ületab 17 protsendiga 2021. aasta sama aja taset. Oktoobrikuus suurenes käibemaksu tasumine esimese poolaasta keskmise kasvuga võrreldes kaks korda aeglasemas tempos, mis tulenes mitmetest teguritest. Ühelt poolt on tänavu nominaalne majanduskasv pidurdunud ja riigil ei ole veel õnnestunud kõiki eelarves planeeritud kulusid teha, mis avalduksid II ringi mõjuna ka käibemaksu tasumise tõusus. Teisalt on mullune II pensionisambast tarbimisse suunatud raha tekitanud kõrge käibemaksu võrdlustaseme. Oktoobris andis käibemaksu tasumisele hoogu endiselt kiire hinnatõus, mis küündis 22,5 protsendini. Samas on ettevõtete kogukäibe kasv (18 protsenti) oktoobris majanduse aeglasema käigu tõttu pidurdunud, kuid kokkuvõttes on vaid mõningad tegevusalad languspoolel. Tegevusaladest mõjutas oktoobris käibemaksu tasumise kasvu enim jaekaubandus ning ehitus, kus tasumised suurenesid 2021. aasta sama perioodiga võrreldes vastavalt 17 ning 26 protsenti.