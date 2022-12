Türi ja Koeru muusikakoolide keelpilliõpilased olid edukad rahvusvahelisel konkursil

Türi Muusikakooli direktor Silja Aavik andis teada, et nende koolist osalesid konkursil õp Helen Oti tšelloõpilased. I vanuserühmas (7-9-aastased) saavutas Karl Märten Aren I koha. Kontsertmeister on Miina Jõgisalu. III vanuserühmas (13-15-aastased) said Elise Zinovjev ja Karola Lee Aasavelt III koha. Mõlemate õpilaste kontsertmeister on Katrin Aesma.