Jürgen Ligi: veel siseministri segamini rahakottidest

"Ma olen valitsusest ja ma tulin teid aitama" on üks klassikaline pilge poliitikute silmakirjalikkuse ja omakasupüüdlikkuse pihta. Poliitik on inimeste teenistuses küll, aga tema töö on piiritletud hulga reeglitega ning on loomult hoopis teistsugune kui nendes ametites, mis on seatud vahetut abi andma. Poliitik on maksumaksja palgal selleks, et korraldada nende koostööd nende endi raha eest asjades, mida ühiselt teha on parem kui üksi. Mitte tema ei "anna raha" ega "too valimispiirkonda investeeringuid", vaid tema kätte usaldatakse teiste inimeste raha selleks, et ta kasutaks seda õiglaselt, targalt ja reegleid austades. Kultuuriminister kultuurile, haridusminister haridusele, omavalitsus kohalikele asjadele.