Järva valda loodavat asutust hakkab juhtima kohalik mees

Järva valla juurtega Põvvati sõnutsi on juhataja ametikoht hea võimalus kohaliku elu arendada. „Esimene asi on teada saada, kes millega tegeleb ja millised on täpsed ülesanded. Selle pinnalt on võimalik mõelda struktuuri ja teha töid efektiivsemaks," selgitas ta ja lisas, et suurim sisend uue asutuse loomiseks tuleb praegustelt töötajatelt, kuna nemad teavad praegust süsteemi, näevad kitsaskohti ja oskavad anda tagasisidet.