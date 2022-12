​Paides valmistatakse linlastele tuhandete tähepommidega suurüllatus

Kui juba mõni aeg tagasi sai selgeks, et omavalitsuste poolt organiseeritud suuremat ilutulestikku eesootaval aastavahetusel Järvamaal ei näe, siis nüüd on mõned asjalood muutunud. Nimelt on algatatud rahakogumine ja seda plaaniga maakonnakeskuses suuremat saluuti siiski lasta.