Ära jäta viimasele minutile – parimad nõuanded, kuidas kodu pühade tulekuks puhtaks saada

Kontrolli ja vaheta tolmuimeja filtreid

Lisaks koristustrikkidele tuleks ka tolmuimeja ise üle vaadata. Kui see ei kasuta kvaliteetseid filtreid, puhub see tolmu kodus ringi ja koristuse tulemus on palju kehvem.

„Igal juhul soovitame koristamiseks HEPA filtreid kasutavaid masinaid, kuna need võtavad sisseimetavast õhust kinni ka peened tolmuosakesed ja lasevad masinast välja puhta õhu. Just seda peent tolmu on kodus rohkelt,“ ütles Pennar.

Ole tolmuimeja tühjendamisel ettevaatlik

Kui tolmuimeja on täis saanud, tuleb see tühjendada, kuid ka see on väga oluline osa kodu puhastamisest. Kui tolmukott lihtsalt prügikasti visata, võib see suure koguse raskesti nähtavat peent tolmu ja muid allergeene õhku paisata.

„Eriti tähelepanelik tuleb olla nende tolmuimejate puhul, millel on tolmukoti asemel tolmukoguja ehk anum, kuhu tolm koguneb ja mida tuleb tühjaks kallata. Selle tühjendamine võib tolmu õhku paiskamise mõttes olla eriti keeruline. Hea variant on selleks kasutada spetsiaalset All-in-One Clean Station tolmukogujatühjendajat. Tolmukoguja tuleb asetada masina sisse ja see puhastab koguja tolmust nii, et see toas õhku ei paiskuks. Sellel on veel oma HEPA filtrid, et tolmuimejast tulev õhk oleks puhas,“ rääkis Pennar.

Desinfitseeri üldkasutatavad pinnad

Peale tolmu puhastamist tasub bakterite leviku takistamiseks ka pindu desinfitseerida. Selleks sobib enamjaolt hästi koduseks koristuseks mõeldud pihustatavad puhastusvahendid, mida saab mugavalt lapiga laiali hõõruda.

Liiguta mööblit