Fairmusi nädala albumisoovitused: EHALE, Arno Tamm, Jaanus Saks x Johanna Randmann

Arno Tamm „soe“

Multiinstrumentalist Arno Tamm on osalenud mitmetes kollektiivides nagu Paabel ja Estonian Voices, kuid plaan teha sooloalbumit on küpsenud aastaid. Arno Tamme sooloalbum „soe“ nägi ilmavalgust 13. detsembril ning esitluskontserdid toimuvad jaanuaris, samas kui vanim lugu albumilt on pärit aastast 2016.

Arno Tamme plaadilt leiab soojasid ja hubaseid kõlasid ning teemasid, mis on isiklikud ja südamelähedased. Vahetu helikõla pakub mõnusat kuulamist erineva muusikamaitsega inimestele, kes hindavad dünaamilist ja ausat esitlust. Lisaks kitarridele ja lauluhäältele üllatab „soe“ ka keelpillikvarteti, flöödi ning elektrikitarri partiidega. Ühes loos teeb kaasa ka Tamme 7-aastane tütar.

EHALE „Üheks“

2022. aasta alguses kokku tulnud kollektiiv EHALE on saanud valmis oma esimese lühialbumi „Üheks“. Pärimusmuusikat viljeleva bändi esikalbumilt leiab kuus väga erineva taustaga lugu. Kaks labajalavalssi on leitud arhiivisalvestitelt, kuid albumilt ei puudu ka omalooming.

EHALE helikeelt iseloomustab uudne mängulisus, kuid ka traditsiooniline tantsulisus. Oma repertuaaris peab bänd oluliseks nii kodumaise kui välismaise folgi olemasolu, samuti väärtustatakse tantsumuusika traditsiooni hoidmist. Kitarri ja viiulite kooskõlale lisandub mahe klarnet, moodustades harmoonilise kõlapildi. Aeg-ajalt sulavad pillihäälte asemel või nendega koos kokku vokaalid.

Jaanus Saks x Johanna Randmann

Põhja-Tallinnast tuntud Jaanus Saks ja „Eesti otsib superstaari“ saates osalenud Johanna Randmann on koos musitseerinud juba neli aastat. Ühise loominguna andsid Saks ja Randmann oktoobris välja albumi „Vastandid tõmbuvad“, milles on tunda rahulikumat R&B-hõngu. Saks, kes on olnud muusikamaastikul tegev juba pikka aega, soovis albumit tehes katsetada ka muid žanre.

Album „Vastandid tõmbuvad“ on täielikult eestikeelne ning täis positiivse energiaga muusikat.

Teised albumid Fairmusis