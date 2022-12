Jõulukingituste kriisiabi

Kui puudub elekter, aitab meid inforingis hoida patareidega raadio. Kriisi möödumisel ei pea raadio kapi peale seisma jääma, vaid see on heaks kaaslaseks nii aias toimetamisel kui ka piknikule minnes. Eriti vajalik on see üksi elavatele eakatele sugulastele, pakkudes nii seltsi kui ka infot.

Kui valgus ja soojus on garanteeritud, mõtleme järgmisena oma kõhule. Elektriühenduse katkemisel jäävad paljud majapidamised veeta. Sellisel juhul võib lähedal asuvast veekogust saada päästekell, sest looduslike veekogude vett annab edukalt filtreerida ja joogiveeks kasutada. Talvel sobib selleks ka lumi. Puhastamisel tuleb aga appi joogiveefilter. Kingikotti saab pakkida näiteks veefiltrikõrre või joogipudeli, millel on filter juba kaasas, või veepuhastustabletid. Kindlasti kulub majapidamisse ära väike ja kompaktne matkapliit, priimus või gaasipõleti koos külma ilma gaasiballooniga, et oleks võimalus toitu soojendada või vett keeta. Eriti sobib see perre, kus on väikesed lapsed. Kui tormi ajal linnakorteris elekter ära läheb ja sul on vaja oma kuuvanusele lapsele piimasegu teha, siis priimus aitab hädast välja.