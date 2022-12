Energiaturu ülevaade: Uue nädala soojem ilm ja tuumajaama remondi lõpp Rootsis toob elektrihinnad allapoole

Euroopa jaoks on aga suur probleem see, et nii nagu on Venemaa olnud maagaasi peamiseks tarnijaks Euroopasse, nii tuleb ka suurim osa gaasiõlist Euroopasse Venemaalt. Suuruselt olulised, kuid Venemaast poole väiksemad tarnijad on olnud Saudi Araabia ja India. Et Venemaa naftatulusid piirata ja teda majanduslike võtetega sundida oma vallutussõda Ukraina vastu lõpetama on alates 5. veebruarist Euroopa Liit kehtestanud sanktsioonid, mis keelavad Vene päritolu naftatoodete impordi meritsi. Nende hulka kuulub ka diisel. See tähendab, et gaasiõli tüüpi kütust tuleb hakata hankima kaugemalt.