Lauri Läänemets: mul oleks Jürgen Ligi asemel häbi Järvamaal nägu näidata

Ma usun, et Jürgen Ligi lapsesuu on siiras, kui ta ütleb, et poliitik ei saa ega tohigi väikelinnu ja maapiirkondi aidata, sest see on korruptsioon. Vabaturumajandus teeb ise oma töö ära ning kõik inimesed saavad ju alati lihtsalt Tallinna või Tartusse kolida ja teha start-up’i.