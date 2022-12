Pipi-Liis Siemann: Türi valla «uuendatud» juhtimine kisub juba kraavi

Kohalikule omavalitsusele on usaldatud väga lai ja peaaegu absoluutne õigus oma vallas või linnas otsustada kõike seda, mida keegi teine, riik ega riigiametid ei pea korraldama. Seda siis nendes piirides, mis seadusandja on määranud – ükski omavalitsus ei saa sülitada kehtivale seadusele, arvates seda ebameeldivaks või lihtsalt rumalaks. Õigusriigis tuleb järgida seadust ja vajadusel algatada seadusemuudatusi, mitte teha risti vastupidi ja jõuga üle rullida kõigist, kes seadusele viitavad. Türi vallas just niimoodi asjad viimasel aastal käivad. Kolistamine ühest ämbrist teise ja asjade uskumatu venimine, mis lõpeb ühtmoodi: opositsiooni abiga kohendatakse volikogusse jõudnud seadusevastane, lapsusi ja kirjavigu täis eelnõu lõpuks kaheteistkümnendal tunnil mingiks õigusakti moodi asjaks­.