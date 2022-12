Selgusid Tammsaare kirjanduspreemia nominendid

„Igal aastal tundub, et raamatuid on vähe, kuid siis septembris-oktoobris hakkab neid aina juurde tulema," sõnas Velitschinsky ja lisas, et seekord on raamatuid igale maitsele ja valik on väga mitmekesine. „Palju on ka autori debüütromaane," ütles ta ja lisas, et uuendusena on valikus ka elulooraamatuid, mida vähemalt viimase kolme aasta jooksul ei ole olnud. „On ka raamatuid, kus on kasutatud varjunime." Velitschinsky kutsub inimesi üles nomineeritud raamatuid lugema ja nende seast enda lemmikuid leidma.