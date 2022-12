Seakatk levib metssigade seas jõudsalt, sealhulgas naabermaakonnas

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on olukord seakatkuga muutunud halvemaks.

„Ühe nädala jooksul kuus aktiivse viiruse leidu nii Põhja- kui Lõuna-Eestist on päris palju. Lätis on olukord veelgi hullem, seal oli nädala jooksul 37 positiivset leidu, sealhulgas ka Eesti piiri lähedal," ütles Korts.

Ta lisas, et nii veterinaaride kui jahimeeste seltsi poolne palve eriti Kagu-Eesti ja Virumaa jahimeestele on sigade küttimist võimalusel intensiivistada, loomulikult arvestades kohalike lumeolusid ja toimetada tuleks nii, et koeri mitte ohtu seada.