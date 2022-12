Kauplus kolis linnasüdamele lähemale

„Meil oli see mõte, et tuleks rahvale lähemale ja kesklinnas on inimestel ehk lihtsam meieni jõuda,” tõi prillipoe klienditeenindaja Maarika Reis välja peamise põhjuse, miks kauplus praegusest asukohast kolib. Kuid Reis ütleb ka, et lähem asukoht pole seda kahtlemata kõigi klientide jaoks: „Täna just käis siin vanahärra Oisust ja ütles, et tema jaoks kolib pood kaugemale. Nii et sõltub, kust poolt vaadata, eks,” kirjeldas ta.

Ta möönis, et ruumidel Türi tervisekeskuses pole viga midagi ning ka teiste majas töötavate arstide ja spetsialistidega on klapp igati hea, ent võimalus seada uued ruumid sisse kohe südalinnas asuvas ärikeskuse ruu mides kaalus need plussid lõpuks üles. „Praegune pood on ikkagi linna servas ja olen kuulnud sedagi, et mõni pole kuulnudki, et Türil üldse prillipood on. Nüüd on ärihoone seinal juba suur reklaam näha ja vast avastavad inimesed meid kergemini,” avaldas Maarika Reis. Tervisekeskusest peeti mõttekaks kolida ka seetõttu, et seal pole enam silmaarsti ja kuna kauplus pakub lisaks retseptiprillidele ka päikeseprille ja muid tarvikuid, on see kõik nüüd kesklinnas kätte saadav. Uutes ruumides hakkab kauplus senise kolme päeva asemel olema avatud viiel päeval nädalas ning kui seni oli kontaktläätsede määramise võimalus vaid Paides asuvas prillikaupluses, hakkab optometrist käima ka kahel päeval Türi kaupluses sama teenust pakkumas.