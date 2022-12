Koeru kiriku krutsifiks veedab jõulud pealinnas

Kuigi krutsifiks oli kaetud ühtlaselt valkjashalli värviga, paljastasid toonased uuringud põnevaid kihte, mis andsidki aimu Eesti barokiajastu kuulsaima meistri erakordsest detaili- ja värvirikkusest. Et asjast täpsemalt aimu saada, viidi krutsifiks Tallinna kunstiakadeemia töökotta puhastus- ja taastustöödele. Need oli esialgse plaani järgi kavas lõpetada hiljemalt 2020. aasta novembriks, mil Niguliste muuseumis avaneb Christian­ Ackermanni suur ülevaatenäitus, kus ka seda teost eksponeerida. Näitusele krutsifiks ka jõudis, ent veel lõplikult teda selleks ajaks puhastada ei jõutud. Uurimis- ja puhastustöödel on Koeru krutsifiks kunstiakadeemias veel praegugi. «Meie Kristusel on läinud tasapisi ja rahulikult ja ega me teda jõuluks siia veel tagasi tuua tahagi, sest enne peavad nõuded meil täidetud olema – tuba peab korras olema,» naljatas Koeru koguduse diakon Jaanus Tammiste.