Koeru saatemast laiendab digitaalraadio leviala Kesk-Eestisse

„TV3 Grupi jaoks on oluline panustada meediavaldkonna arengusse ning heameel on tõdeda, et ka Eestis algas digitaalse raadioteenuse testimine, et teha kuulajate elu lihtsamaks ja mugavamaks. Eelkõige on DAB+ üleminek oluline, et laiendada katvust ja võrdseid tingimusi kõigile raadiojaamadele, sest tänane FM sageduste defitsiit tekitab ebavõrdset konkurentsi ja kanalite kättesaadavus on sõltuv konkreetsest levipiirkonnast. Kindlasti on oluline positiivne kasutegur viis korda väiksem energiakulu, mida DAB+ saatjatele üleminek võimaldab,“ kommenteeris TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.