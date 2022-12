Tuntud poekett lühendab pühade ajal kaupluste lahtiolekuaegasid

"Jõululaupäeval ehk 24. detsembril on meie kauplused üle Eesti avatud üldjuhul kuni kella 20 õhtul ehk kaks tundi tavapärasest vähem ning ka jõulu esimesel pühal 25. detsembril avame ka pisut hiljem ehk harjumuspärase kella 8 ajal kell 10 hommikul," lausus Maxima Eesti turunduse ja kommunikatsiooniosakonna juht Maris Kivi.

Aasta viimasel päeval, 31. detsembril, sulgevad Maxima kauplused samuti enamuses uksed kell 20 õhtul, välja arvatud eelviidatud Linnamäe tee ja Ehitajate tee XXX ning Pärnu XXX supermarketid - need on vana aasta õhtul avatud kuni kella 22.

25. detsembri õhtul ja 26. detsembril on kauplused valdavalt avatud tavapärastel aegadel, välja arvatud mõned üksikud, kus lahtiolekuaegasid on tunni võrra vähendatud. Kõikide kaupluste täpsed lahtiolekuajad on leitavad Maxima kodulehelt.