Arendusselts toetas piirkonna tegemisi enam kui miljoni euroga

„Oluline on märgata, millised on need ettevõtmised, mis meie piirkonnas suuremat lisandväärtust loovad. Vahendeid ei jätku mitte kunagi kõigile taotlejatele, kuid ajalugu on näidanud, et mitmed seekord rahastatud taotlused on voorude vahelisel ajal paremini läbi mõeldud ning täiendatud,“ sõnas Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimees Priit Lomp. „Meie maakonda tekib koos taotlejate omafinantseeringuga 2,2 miljoni euro väärtuses uusi investeeringuid, mis on olulised meie elanikele ja piirkonna külastajatele. Lisaks anname oma panuse maakonnas tööhõive hoidmisse ning majandusse läbi investeeringute ja soetamiste,“ lisas Lomp.