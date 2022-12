Noorvõrkpallurid pälvisid hea eeskuju eest stipendiumi

Paidelased Fransiska Malmre ja Miko Moppel on need kaks noort võrkpallurit, kelle võib julgelt väikestele pallimänguhuvilistele eeskujuks tuua. Nende sportlik aktiivsus ja kohusetundlik treenimine on põhjuseks, miks just neile anti tänavu Peet Raigi nimelise noore võrkpalluri stipendium.