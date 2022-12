Pipi-Liis Siemann: riigi rahakotist jagamine olgu aus

Küllap on nendel, kes raha saavad, rõõm suur ja paha maitse on suus üksnes kõrvaltvaatajatel. Sotsiaalmeedias esitatud küsimusele, millal siis teised omavalitsused lasteaia tarvis raha saavad, vastas minister, et siis, kui valivad sotsiaaldemokraate. Kui see pole korruptsioon ja riigi raha meelevaldne kasutamine häälte ostmiseks, siis mis veel seda on?