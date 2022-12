Tänava laienduse tõttu kaob linnapildist mitukümmend puud

Ligi 30 puud on tänava äärest vaja eemaldada, sest uuel aastal alustatakse Vabriku tänaval suuremahuliste rekonstrueerimistöödega, mille käigus saab juba ammu liiklusele ja jalakäijatele kitsaks jäänud tänav ehitatud laiemaks ning ka valgustuse ja kõnnitee. Kõnnitee, mida Vabriku tänava raudteejaama-poolses otsas pole, on hädavajalik, sest just seda tänavat kaudu liiguvad inimesed rongijaama ja tagasi ning kõnnitee olemasolu muudab selle neile ohutumaks.