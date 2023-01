Ratas uusaastatervituses: pingutame ja teeme tööd, et 2023. aasta oleks pöördekoht

Ratas tänas ETV eetris olnud uusaastatervituses inimesi möödunud aasta kestel oma lähedaste, aga ka võõraste inimeste heaks tehtu eest, öeldes, et seda on olnud uskumatult palju. „Maailm meie ümber on aastaga palju muutunud ning Eesti Vabariigi 104. sünnipäeval sai reaalsuseks see, mille osas lootsime, et see enam kunagi ei kordu. Venemaa alustatud sõda Ukrainas on hävitanud palju, kuid mitte kõige olulisemat – lootust ja südamlikkust me ümber. Me ei tohi lasta neil sõjaväsimuses kustuda,“ ütles ta ning kutsus ka alanud aastal tegutsema rahu, turvatunde ning parema homse nimel meie laste ja lastelaste jaoks Eestis, Euroopas ja maailmas laiemalt.