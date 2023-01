Nikotiin on tervisele igal kujul ohtlik

Kui tavasigarettide suitsetamine on langustrendis, siis üha suuremaks probleemiks on Eestis saamas alternatiivsete tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamine. 2020. aasta Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumiseuuringu kohaselt tarvitab Eestis tubakatooteid keskmiselt iga kolmas mees ja iga neljas naine.

„Ehkki tubakatööstus on üritanud jätta muljet, justkui oleksid üha lisanduvad uued tubaka- ja nikotiinitooted tavasigaretist loobumiseks head alternatiivid, ei ole see piisavat tõendust leidnud. Kõik nikotiini sisaldavad tooted põhjustavad tervisele ohtu ja on sõltuvust tekitavad. Kuna sageli ei saa tarvitaja aru, kui palju nikotiini ta kasutuskorra või päeva jooksul saab, võib osa alternatiivsete tubakatoodete korral sõltuvus tekkida isegi kiiremini. Noorte puhul piisab sõltuvuse tekkeks näiteks 5 milligrammist nikotiinist päevas – umbes sama palju nikotiini on veerandis e-sigareti vedelikus,“ selgitas moodsate toodete ohte TAI alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Anna-Liis Veerpalu.

Tema sõnul on nikotiin tugevatoimeline närvimürk, millest loobumine ei ole lihtne. Kui TAI on järjepidevalt aasta alguses läbi viinud suitsetamisest loobumise kampaaniat, siis sel korral tuuakse tavasigareti kõrval esmakordselt fookusesse kõik nikotiini sisaldavad tooted. Kampaania üks eesmärke on olla julgustavaks müksuks igasuguse nikotiinitoote tarvitajale, et loobumisteekond ette võtta.