“Aktuaalne kaamera” alustas aastat uuenenud eetrigraafikaga

“Aktuaalse kaamera” visuaalne identiteet on läbinud põhjaliku muutuse. Värvivalikutes domineerivad nüüd sinised ja põhjamaiselt karged-helged toonid ning eetrigraafika on muutunud senisest dünaamilisemaks. “Aktuaalse kaamera” uus saatepea põimib kokku kõik vaataja jaoks olulise ehk Eestis ja maailmas toimuva.

“Aktuaalse kaamera” uue visuaalse identideedi on loonud Optimist Motion agentuur, graafika autor on Martin Härmsalu. Muutunud on ka uudistesaate helikujundus, muusika autor on Janek Murd.