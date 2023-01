Sarisodija maalib Paides autodele ja majadele Z-tähti

Paide on rahulik väikelinn, kus inimesed elavad enamasti üksteist häirimata. Rahvuslikult pinnalt tekkinud tülid jäävad väga ammustesse aegadesse ning oma arvamust avaldatakse pigem arvamusfestivali linnale kohaselt suusõnal kui seaduserikkumise kaudu. Seetõttu mõjub šokeerivalt, et linnas on tegutsema asunud sarisodija, kes jätab teatud piirkonda õhtuhämaruses endast maha Venemaa Ukraina-vastase sõja sümboliks saanud Z-tähti.