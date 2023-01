Hobinikerdusest sai alguse roosamannane ehtemaailm

Selline on Paidest pärit ehtedisaineri Helena Mägi plaan. Et roosamannaline unistus teoks saaks, haagis ka päriselt mööda suviseid teid veerema pääseks ja sellest pakutav kaup iluihalejateni jõuaks, otsib Helena Hooandja platvormi kaudu toetajaid.

Nimi Roosamanna Kõrvakulinad juba reedab, et Helena näppude vahel valmivad kõrvaehted, neist iga paar on eriline ja isikupärane. Kõrgemas kunstikoolis Pallas õppival Helenal on – nagu seda kunstikoolis õppijalt eeldakski – silma ja maitset ning julgust teha pilkupüüdvaid ja krutskiga kõrvaehteid. Praegusekski on omajagu naisi endale tema ehteid soetanud ja ootavad põnevusega uusi mudeleid.