Millised nimed on Riigikogu valimistel seni edukaimad olnud?

„See on hea peegeldus sellest ajastust ehk viimasest paarikümnest aastast. Eesnimede seas paistab silma mehenimede domineerimine – kindlasti on siin huvitav paarikümne aasta pärast andmeid kõrvutada ja vaadata, mil määral on toimunud nihe võrdsema esindatuse suunas,“ rääkis Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog. „Suurema häältesaagiga perekonnanimede puhul on mitme puhul häältesaaki suurendanud see, et poliitikas on osalenud mitu inimest samast perekonnast,“ lisas ta, viidates näiteks Savisaarele, Kallasele ja Helmele.