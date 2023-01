Kiire internet jõuab Järvamaale

Tänapäeva elu on ilma internetita üsna keeruline kui mitte võimatu ette kujutada. Üha enam tuleb juurde ka seadmeid ja rakendusi, mis internetiühendust vajavad. Seetõttu on stabiilne valguskaablil põhinev võrguühendus, mis ei sõltu teiste kasutajate arvust, ilmast ega levist parim valik. Enefiti kiire interneti kasuks on tänaseks otsustanud juba üle 13 000 kliendi.

„Kiire valguskaablil jooksev internet on meie tulevik, mille kättesaadavus peaks olema laialdane. Läbi kiire interneti- ja televisioonivõrgu arendamise aitame Eesti elanikel paremini hakkama saada ning muudame eluolu mugavamaks. Kodukontoritest töötamisel või siis koolitükke tehes on toimiv võrguühendus üha olulisem. Meie eesmärk on oma teenust üha nutikamalt ja personaalsemalt lahendada, et klientide vajadustele ja ootustele veelgi paremini vastata,“ ütles Enefit Connecti juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.