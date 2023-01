Ärgem tekitagem Türile teist Nursipalu

Aasta viimastel päevadel raius vallale kuuluv kommunaalfirma puudest lagedaks Vabaduse tänava, kiiresti ja kohalikele üllatuslikult. Siinkirjutajale, Türi kesklinna elanikule, oli see samuti ebameeldiv üllatus. Ja kui keegi ütleb nüüd, et miks ma ajalehti või ühismeediat ei loe, siis kinnitan, et loen, ja isegi liiga palju. Ainult et ei märganud ühtki teadet, justkui läheks nimetatud tänaval suuremaks raiumiseks.