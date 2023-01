Kalle Grünthali kaebuse peale ei algatatud kriminaalmenetlust

Paide linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Kalle Grünthal andis möödunud aasta lõpul teada, et kontrollis, kuidas on Paide linnas läbi viidud riigihanke lume- ja libedusetõrje töövõtulepingud. «Esialgsel hinnangul on kahjuks alust arvata, et rikutud on riigihanke tingimusi, sest ühele osalejale oli antud põhjendamatud soodustingimused või siis eelised, jättes teised teede hooldusega tegelevad ettevõtjad konkurentsist välja,» ütles Grünthal aasta lõpul.