Noorsuusatajad alustasid hooaega

Hawaii Expressi noorte suusasarja avaetapi peakorraldaja Anti Saarepuu meelest on laste ja noorte suusa­rõõm suur. «Võistlusega kaasnev emotsioon on nii vägev, et külma pole aega tunda. Õhtul taevasse vaadates nägin Haanja kõrgustiku kohal pilvevaipa, mis tähendas, et suuremat pakast ei tule. Hommikul oli miinus 15, millega kannatas veel paar tundi paljakäsi töödki teha,» lausus ta.