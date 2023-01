JOLi juhatuse esimehe vastuvõtt toimub taas üle mitme aasta

JOLi juhatuse esimehe vastuvõtt, varasemalt Järva maavanema vastuvõtt, on olnud pika traditsiooniga sündmus, millega tähistatakse vabariigi aastapäeva ning kuhu on kutsutud suur hulk Järvamaa arengusse panustanud inimesi.

Traditsioon katkes 2021. aastal, kui vastuvõtt koroonakriisi tõttu esmakordselt ära jäi. Vastuvõttu ei toimunud ka eelmisel aastal.



Tänavu saavad järvalased taas kokku, vastuvõtt toimub Türi kultuurikeskuses. JOLi juhatuse esimees Toomas Tammik sõnas, et vastuvõtt tuleb traditsiooniline koos kätlemise, kontsertaktuse ja Järvamaa vapimärgi üleandmisega. Kokku kutsutakse kuni 370 inimest, mis on kultuurikeskuse maksimaalne mahutavus. "See võib jääda JOL-i juhatuse esimehe viimaseks vastuvõtuks, kuid kindlasti jätkub see sihtasutuse Järvamaa eestvedamisel. Eeldatavasti võtab tulevikus pidulikul üritusel tublisid järvakaid vastu sihtasutuse nõukogu esimees," lausus Tammik.