Lumekahur tuli kehva suusailma leevendama

Tegemist on kasutatud lumekahuriga, mis toodi Paidesse Soomest. Vahendajaks oli nagu rajatraktori puhulgi Kessu OY. Linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev ütles, et tegemist on kasutatud lumekahuriga, mis on läbinud kõi tarvilikud tehnohoolded ning on täiesti töökorras. "Sel hooajal me seda siiski veel tööle ei pane. Loodetavasti aga saab seda teha järgmise hooaja eel," märkis ta.