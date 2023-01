Ukraina sõja mõju järvalastele ei lõpe koos sõjaga

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse on riigist põgenenud peaaegu kaheksa miljonit inimest, kellest Eestisse on jaanuari alguseks jäänud 65 000 ja neist omakorda ligikaudu 42 000 on saanud ajutise kaitse. Statistikaameti selle aasta alguse andmetel töötab Järvamaal 446 sõjapõgenikku ehk üle nelja protsendi kõikidest Järvamaal hõivatutest. Lisaks on 84 inimest ennast registreerinud töötuks (kaheksa protsenti kõigist Järva maakonna töötutest). 167 Ukraina õpilast on alustanud õpinguid Järvamaa haridusasutustes ja kõik Ukraina õpilased õpivad eesti keeles.