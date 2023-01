Väätsa kooli õpilased tegid tutvust eriliste lemmikloomadega

Virge Võsujalg ütles, et lasteaedade ja koolide külastustel on tal tavaliselt oma isiklikud lemmikloomad kaasas. "Sel korral olid nendeks lemmikuteks maod. Tegelased, kes täiskasvanutes tihti üle kere judinaid tekitavad ja keda ka lapsed seetõttu esialgu pelgama kipuvad," märkis ta.

Võsujalg on märganud, et iga kord saab üsna ruttu selgeks, et tegelikult lapsed madusid ei karda, vaid see on üle võetud vanematelt. "Lõppevad need külaskäigud alati aga naerul suude ja elevil laste jutuvadinaga, kust kostub arutelu, kuidas keegi endale nüüd kodus uut lemmikut nuiama hakkab," sõnas ta.