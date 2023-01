Hooldekodu rajaja saab esmalt kaela leppetrahvi

Saja kohaga hooldekodu Türile rajamist kavandab AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus. Türi vallavanema Kati Nõlvaku ütlust mööda on Türil Staadioni tänava ääres asuvale maatükile ehitusõigus antud juba mitu aastat tagasi.

Mõne aasta eest on üle Eesti mitut hooldekodu omav ettevõte muuhulgas maadelnud ka talle esitatud soodustuskelmusega. Selle põhjal nõudis rahandusministeerium 2018. aastal tagasi üle 600 000 euro, mille oli hooldekeskusele eraldanud Euroopa regionaalameti fond. Et vahetunud on ka ettevõtte juhtkond, on Lõuna-Eesti hooldekeskus jälle Türi vallaga suhteid soojendama asunud. «Detsembris kohtusime Lõuna-Eesti hooldekeskuse esindajatega ja uuendasime koostöölepingut. Selles on punkt, et nad peavad esitama vallale nüüd ajakava, millal midagi teha plaani­takse,» lausus Kati Nõlvak.