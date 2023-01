Maakonna koolijuhte tüürib uus inimene

Sellega seoses oli tal hea meel teatada, et nüüd on kõik Järvamaa üldhariduskoolide direktorid ühenduse liikmed. "See on olnud viimasel kahel aastal minu jaoks suur töö, sest 2019. aasta sügisel oli liikmeid kõigest üheksa," selgitas ta ning lisas, et ühenduse liikmeks on ka seitse endist koolijuhti.