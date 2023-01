Paide Mündi tee äärne elurajoon näitab elavnemise märke

Uut elurajooni endise Paide lihakombinaadi platsile Mündi tänava ja Pärnu jõe vahelisel alale on plaanitud rajada juba pikka aega. Nüüd on krundid müügis.

Uuest elurajoonist endise Paide lihakombinaadi platsil Mündi tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal kirjutas Järva Teataja ka ligi 15 aastat tagasi. Juba siis leidis toonane linnapea Kersti Sarapuu, et elukohtade nappus Paides on tõsine probleem ja uusarendus aitaks muret leevendada. Kõne all oli koguni munitsipaalüürimajade ehitus. Ometi pole eluhooneid kruntidel siiani.