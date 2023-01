Küülikud Nässu ja Pikk-Kõrv võitsid mudilaste südamed

Koeru lasteaias on alates sügisest kostil kaks hiidküülikut, kelle eest hoolitsemises saavad mudilased kaasa lüüa. Suvevaheajaks lähevad loomad küll tagasi oma päris koju Kallaste hobitallu, kuid talu perenaine Liina Saks on valmis selleks, et laste südamed võitnud küülikud rõõmustaksid mudilasi ka edaspidi.